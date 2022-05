Na habitual audiência pública de quarta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa, lembrou os peregrinos que, por estes dias, rumam à Cova da Iria para participarem nas celebrações da primeira Peregrinação Internacional Aniversária de 2022.

“O meu pensamento dirige-se também a quantos, nestes dias, rumam ao Santuário de Fátima, levando a Nossa Senhora as alegrias e as preocupações dos seus corações”, disse o pontífice na habitual saudação aos peregrinos de língua portuguesa, citado na página do Santuário na Internet.

“Unidos a estes nossos irmãos, também nós confiamos o ardente desejo de paz no mundo à Virgem Maria, que a todos envolve com o seu olhar materno”, acrescentou o Papa.