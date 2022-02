O papagaio neozelandês é popularmente conhecido pela sua essência traquina e por roubar carteiras, comida, pequenas bolsas, roupa, jóias, entre outras coisas. Desta vez foi uma câmera GoPro. O momento tornou-se viral porque o roubo da câmara possibilitou uma vista aérea da paisagem, equiparada ao uso de um drone, escreve o jornal britânico The Guardian.

A família Verheul disse ao programa de televisão local Seven Sharp que tinham andado na Pista de Kepler, e estavam hospedados numa cabana quando se juntaram aos papagaios. Colocaram a câmera GoPro para capturar imagens dos pássaros , todavia um deles 'agarrou' a câmara e voou – a câmera continuou a gravar e ficaram registadas as imagem.

A máquina fotográfica registou a fuga aérea, a paisagem de cima, o processo de aterragem e ainda um close-up do rosto da ave. “Apenas seguimos o som lá em baixo, vimo-los pendurados numa árvore. Quando nos viram a chegar, largaram a GoPro e fugiram”, diz a mãe do rapaz que surge no vídeo no programa Seven Sharp.