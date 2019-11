“A prudência implica primeiro fazer o que há que fazer: transferir poderes do Estado para municípios e comunidades, fazer o que não está feito, e depois de feito então aí, realizado o balanço, dar o passo - se for essa a vontade dos portugueses - dar o passo para a regionalização”, afirmou.

O chefe de Estado sublinhou que o processo de descentralização “ainda só começou”, faltando ainda aprovar alguns diplomas e a respetiva concretização financeira.

“Só começa tudo em cheio a ser aplicado em janeiro de 2021. Começar pela regionalização, antes de haver descentralização, é começar pelo fim, como disse é pôr carro à frente bois. Tudo na vida tem cabeça, tronco e membros, princípio, meio e fim”, afirmou.

À pergunta se as suas palavras procuram dissuadir o primeiro-ministro, António Costa, de avançar com o processo da regionalização, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu negativamente, mas salientou que “nenhum partido apresentou nas últimas legislativas no seu programa eleitoral nada de concreto sobre a regionalização porque sentiu que havia passos a dar na descentralização”.

“Dados os passos que faltam este ano e no ano que vem, feitas as eleições autárquicas de 2021, penso que depois, a partir daí, o pais pode escolher e decidir o tempo, o modo e a forma”, afirmou.