“Os mísseis não foram transferidos a quem quer que seja, eles tinham apenas uma finalidade: a proteção de franceses que fazem a recolha de informações no quadro da luta contra o terrorismo”, disse hoje a ministra francesa, sublinhando que na Líbia “se verificam numerosos ataques do grupo Estado Islâmico”.

“Esses mísseis foram colocados ‘fora de ação’ e estavam armazenados para serem destruídos”, mas, disse a ministra das Forças Armadas, “por motivos relacionados com os acontecimentos na Líbia não foram destruídos a tempo”.

Na edição de terça-feira, o jornal The New York Times atribuiu à França a propriedade dos quatro mísseis anti-carro de fabrico norte-americano.

De acordo com a notícia, as armas foram descobertas pelas forças leais ao Governo de Unidade Nacional em Gharyan, a uma centena de quilómetros de Tripoli, num local que se encontrava sob o controlo do marechal Haftar que lançou uma ofensiva contra a capital do país no passado dia 04 de abril.

Na carta enviada para Paris, o ministro dos Negócios Estrangeiros líbio diz que quer “também ficar a conhecer a quantidade de armamento fornecido pela França ao marechal Haftar” e que a existência de armas francesas (na Líbia) contradiz as declarações do governo de Paris que manifestou apoio ao Governo de Unidade Nacional.

A França reconhece que trocou informações com o marechal Haftar no Leste e no Sul da Líbia, mas negou apoio militar destinado à ofensiva contra Tripoli.

Em 2016, três militares franceses morreram durante uma missão de recolha de informações no Leste do país.

Apesar do embargo imposto pelas Nações Unidas, o fornecimento de armas continua a chegar às duas partes em conflito fazendo com que se esteja a agravar uma guerra por procuração entre as potências da região.