Esta medida refere-se ao ensino público e inclui toda a escolaridade obrigatória.

O projeto de lei dos comunistas contou com votos favoráveis dos proponentes, PEV, BE, PAN e PS, do deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira, o voto contra de CDS-PP e a abstenção do PSD.

Já o diploma do BE não contou com nenhuma abstenção e mereceu a rejeição de PSD e CDS-PP, mas foi aprovado com os votos a favor das restantes bancadas e deputados.

Os dois projetos de lei baixam agora à discussão na especialidade, na comissão parlamentar de Educação.

Ambos os projetos pretendem fazer uma segunda alteração à Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto, que define “o regime de avaliação, certificação e adoção” dos manuais escolares do ensino básico e secundário, bem como os “princípios e objetivos a que deve obedecer o apoio socioeducativo” no que toca à aquisição e empréstimo dos manuais, garantindo a sua gratuitidade para os alunos que frequentam a escola pública.

O PCP quer que fique inscrito que “compete ao Governo a disponibilização gratuita dos manuais escolares a todos os estudantes que frequentem a escolaridade obrigatória, cabendo ao membro do Governo responsável pela área da educação a definição dos procedimentos e condições de disponibilização gratuita, uso, devolução e reutilização dos manuais escolares, podendo os mesmos serem reutilizados na mesma escola ou em qualquer outra escola ou agrupamento que o tenha adotado”.

No mesmo sentido, o projeto de lei do Bloco indica que “o membro do Governo responsável pela área da educação define os procedimentos e condições de disponibilização gratuita, uso, devolução e reutilização dos manuais escolares, podendo os mesmos ser reutilizados na mesma escola ou em qualquer outra escola ou agrupamento que o tenha adotado”.