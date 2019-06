Em 30 de maio, os sociais-democratas desafiaram a ministra da Saúde, Marta Temido, a assumir que “esta área da governação falhou” e ao Governo a estabelecer um plano de emergência para “salvar o Serviço Nacional de Saúde” (SNS).

A bancada do PSD optou por não antecipar os motivos na base do debate de hoje, que acontece num momento em que sociais-democratas e socialistas assumiram que estão em conversações com vista a uma tentativa de acordo quanto à futura Lei de Bases da Saúde.

Na interpelação de há um mês, o PSD já se manifestava disponível para incluir “sugestões do PS” no seu projeto de alteração da Lei de Bases da Saúde, desafiando os socialistas a contribuírem para um consenso.

Nessa altura, o desafio ficou sem resposta, mas a falta de acordo à esquerda levou a que o PS assumisse estar em “negociação aberta” com todos os partidos e que o PSD já identificasse as áreas que considera prioritárias “revisitar”: direitos dos cidadãos, saúde pública e bem-estar e a gestão do SNS, onde se inclui a questão das Parcerias Público-Privadas.