Na reunião da semana passada, foi admitida a possibilidade de, nas sessões plenárias, os deputados se dividirem pela tradicional Sala das Sessões e pela Sala do Senado, mas os contributos apresentados por diversas bancadas podem conduzir a outra solução.

Com base nas várias propostas, os serviços da Assembleia da República enviaram aos grupos parlamentares uma avaliação “para ponderação prévia” à reunião da conferência de líderes, na qual referem que a solução inicial – de divisão da sessão plenária por duas salas – “poderia ir contra as orientações da Direção-Geral de Saúde (DGS) e, que, consequentemente, deveria ser considerada a utilização de outras salas”.

“Como as soluções propostas englobam, para além da Sala das Sessões (hemiciclo), o Senado, os Gabinetes e o Auditório Almeida Santos, faz sentido optar por apenas uma localização, que seja o denominador comum entre todas, isto é, os gabinetes dos deputados”, refere o documento, justificando os serviços que esta opção anularia as “dificuldades de implementação de uma `sala espelho´ e respeita as orientações da DGS”.

Se vier a ser esta a solução consensualizada na conferência de líderes, a Sala das Sessões, onde tradicionalmente se realizam os plenários, funcionará com “uma lotação presencial máxima de 120 deputados (removendo-se as cadeiras não utilizadas), o que respeita as orientações da DGS), não apenas em termos de distanciamento social, mas também, dado o pé direito da sala, em termos de circulação de ar”.

“Em simultâneo, 110 deputados poderiam acompanhar e intervir na sessão plenária a partir dos seus gabinetes, utilizando o seu portátil”, propõe a nota enviada pelo gabinete do secretário-geral aos diversos grupos parlamentares.

No entanto, e como o sistema informático impede o registo de presenças a partir dos computadores portáteis, este teria de ser feito como até aqui, na Sala das Sessões, com os serviços a advertirem ainda que o Regimento da Assembleia da República “apenas permite a votação presencial”.

Entre os partidos, PS e PSD remeteram qualquer declaração para depois da conferência de líderes.

PCP e PEV adiantaram que não apresentaram qualquer proposta, tal como o BE, com o líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, a remeter para a posição da semana passada, quando defendeu ser possível “ter a atividade da AR com o plenário em pleno, funcionando em simultâneo na Sala das Sessões e na Sala do Senado”.