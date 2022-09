Esta é a segunda e maior parcela do pacote de apoio extraordinário da UE à Ucrânia, aprovado pelos líderes dos 27 num Conselho Europeu em junho, num montante total de até nove mil milhões de euros, dos quais mil milhões já foram desembolsados. A ajuda é concedida na forma de empréstimo em condições muito favoráveis.

O texto hoje aprovado pelo Parlamento Europeu por procedimento de urgência — com 534 votos a favor, 30 contra e 26 abstenções – especifica que a condição prévia para a concessão desta ajuda é o respeito da Ucrânia pelos mecanismos democráticos, apesar da concentração do poder no ramo executivo em tempos de guerra.

A assembleia sublinha que “as necessidades de financiamento externo da Ucrânia aumentaram rapidamente como resultado da invasão russa”, apontando que, “além dos extensos danos nas estradas, pontes, fábricas, casas, hospitais e outras infraestruturas físicas, o país também perdeu o acesso aos mercados financeiros internacionais”.

O empréstimo da UE também contribuirá para a “sustentabilidade da dívida pública da Ucrânia e para a sua capacidade de eventualmente pagar as suas obrigações financeiras”, de acordo com o texto hoje aprovado pelo Parlamento.