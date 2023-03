Os deputados finlandeses aprovaram a lei que autoriza a entrada da Finlândia na aliança militar ocidental com 184 votos a favor e sete contra.

Como consequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, a entrada da Finlândia para a Aliança Atlântica coloca um fim a meio século de neutralidade, que fora forçada por Moscovo, e a três décadas de não-alinhamento militar.

Com eleições marcadas para 02 de abril, o Governo da primeira-ministra cessante Sanna Marin, quis evitar um eventual vazio político colocasse entraves à entrada na NATO, mesmo, se necessário, sem esperar pela vizinha Suécia, que também candidata à adesão desde o ano passado, mas que enfrenta atualmente um bloqueio por parte da Turquia.

Ao contrário da Suécia, a entrada da Finlândia é vista favoravelmente por Ancara e, internamente, o processo de adesão foi quase consensual entre os partidos finlandeses, mesmo daqueles que olham com desconfiança para a NATO.

Apenas alguns deputados de extrema-esquerda e de extrema-direita votaram contra, alegando a falta de garantias de que nenhuma arma nuclear seria colocada em território finlandês.

A adoção da lei finlandesa não significa que o país entrará automaticamente após as ratificações da Hungria e da Turquia (os únicos membros que ainda não deram luz verde ao processo).

Depois de suspensas pela Turquia devido a incidentes diplomáticos com a Suécia, as negociações entre os três países para a adesão à NATO devem ser retomadas no dia 09 de março, em Bruxelas.