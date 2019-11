“Em 29 de setembro de 1947, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Resolução 181 que recomendava um ‘Plano de Partilha da Palestina’, que consistia na divisão daquele território, anteriormente sob administração britânica, em dois estados – um judaico e um árabe. Em 1977, a ONU fixou nessa data o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestiniano. Mais de sete décadas volvidas, a resolução pouco saiu do papel”, refere o voto, que mereceu o voto favorável das restantes bancadas.

Na parte resolutiva, o texto do BE apela a que a Assembleia da República se associe “ao apelo da ONU para que se assinale o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestiniano”.

O voto pede ainda que o parlamento reafirme o seu compromisso “com a defesa do fim da ocupação dos territórios palestinianos e com o reconhecimento do direito do povo palestiniano à constituição de um Estado soberano e viável, com Jerusalém Leste como capital, e ainda com a solução da crise dos refugiados palestinianos nos termos previstos na Resolução n.º 194 da Assembleia Geral das ONU”.

Na semana passada, a abstenção da deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira, num voto do PCP que condenava a "nova agressão israelita a Gaza" e a "declaração da Administração Trump sobre os colonatos israelitas" motivou divergências com a direção do partido, estando em curso um processo interno para avaliar eventuais ações disciplinares à parlamentar. Hoje, a deputada votou a favor do texto do BE.

Foi ainda aprovado um voto de condenação apresentado pelo PAN “pelas graves e sistemáticas violações dos direitos humanos e da liberdade de religião das minorias muçulmanas e do povo Uigure na China”, apesar da abstenção do PS e do PSD e dos votos contra do PCP e dos Verdes.