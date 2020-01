"É falso. [...] Nunca na minha cabeça esteve sequer prevista a existência de 15 secretarias e, muito menos, quatro para o CDS", afirmou Cafôfo, que foi cabeça de lista pelo PS nas eleições legislativas regionais de 22 de setembro de 2019.

Na segunda-feira, durante o debate do Orçamento da Madeira para 2020, o deputado do CDS-PP António Lopes da Fonseca revelou que Paulo Cafôfo contactou-o na noite das eleições, oferecendo aos centristas quatros secretarias regionais num eventual governo de coligação PS/CDS.

Numa conferência de imprensa do grupo parlamentar do PS realizada hoje na sede da assembleia legislativa, no Funchal, o deputado socialista desafiou ainda Lopes da Fonseca a dar conhecimento público de uma alegada gravação do contacto telefónico entre ambos.

"O senhor deputado Lopes da Fonseca que mostre essa gravação. Eu não falei com o senhor deputado no dia das eleições. Falei com o José Manuel Rodrigues e o Rui Barreto e, portanto, eu não posso consentir que esta mentira que se tenta passar possa ser verdade", declarou.

Na segunda-feira, durante o debate do Orçamento da Madeira, o deputado Lopes da Fonseca alegou que Paulo Cafôfo teria apresentado um plano para um governo madeirense numa altura que o centrista respondia às críticas do deputado socialista Paulo Cafôfo, que afirmou que a coligação PSD/CDS-PP, que pela primeira vez governa a Madeira, "tem os dias contados".

O deputado do CDS assegurou ter provas da proposta que lhe foi apresentada, indicando que tem a conversa gravada no telemóvel.

"Esta era a proposta do PS, que vem atacar o CDS quando apresentou ao CDS um conjunto de lugares que recusámos na altura", disse.

Paulo Cafôfo considerou ainda que em termos de ética política não se revê na forma como Lopes da Fonseca atuou.

A Assembleia Legislativa da Madeira está a debater o primeiro orçamento de um Governo Regional de coligação (PSD/CDS-PP), no valor de 1.743 milhões de euros.

Nas eleições legislativas regionais de 22 de setembro de 2019, o PSD/Madeira perdeu, pela primeira vez em 43 anos de governação, a maioria absoluta, o que resultou numa coligação com o CDS.