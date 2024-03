“São 103 anos de história, uma história que se confunde com a história do país e dos trabalhadores. Enfrentámos todas as incógnitas ao longo dos anos e ultrapassamo-las por uma razão: ligados aos trabalhadores. E essa ligação aos trabalhadores vai também resolver as incógnitas e vamos ser a grande surpresa da noite eleitoral, não tenho dúvidas disso”, afirmou Paulo Raimundo.

Em declarações aos jornalistas hoje de manhã à entrada dos estaleiros da Lisnave, em Setúbal, o líder comunista assinalou o “dia muito especial”, salientando que o PCP está esta manhã “em mais de 100 empresas a esta hora em todo o lado a contactar os trabalhadores”.

Enquanto entregava folhetos da CDU aos trabalhadores que entravam ao serviço, reiterou ainda que só o voto na Coligação Democrática Unitária (CDU, que junta PCP e PEV) pode ser uma resposta contra a “bipolarização” para as eleições legislativas de 10 de março.

“O voto dos trabalhadores não pode ser igual ao dos donos da EDP, Galp, CTT ou Lisnave. Estamos muito confiantes que os trabalhadores vão dar força ao seu partido, que é a CDU. Se é para querermos mais salários, menos precariedade, mais estabilidade de vida e melhores condições de vida esse voto só pode ser na CDU. E é isso que vai estar em jogo, não é esta falsa bipolarização entre PS e PSD. O que vai estar em jogo é entre os salários, a precariedade, os direitos e aqueles que querem apertar mais os direitos dos trabalhadores”, acrescentou.