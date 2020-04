De acordo com os dados desta agência, em março foram introduzidos 34.737 pedidos de asilo na UE, o que representa uma quebra de 43% face ao mês anterior, notando a EASO que, imediatamente antes de a pandemia atingir a Europa, os números de requerimentos haviam sido muito elevados, designadamente 65.300 em janeiro e 61.100 em fevereiro, um aumento de 16% face ao período homólogo.

A EASO atribui esta queda nos pedidos de asilo que deram entrada na UE ao facto de o surto do novo coronavírus ter afetado, em diferentes graus, o funcionamento das autoridades responsáveis pelo asilo, tanto no que diz respeito às atividades dos próprios sistemas de asilo, como devido a restrições nas fronteiras.

“Assim, os números de março não são verdadeiramente indicativos das tendências migratórias relacionadas com o asilo para a UE, sendo antes o resultado das medidas de contenção da covid-19″, sublinha a agência.

A EASO recorda que, em 16 de abril, a Comissão Europeia, com o seu contributo, apresentou orientações sobre a aplicação das regras da UE em matéria de asilo e de procedimentos de regresso, com recomendações aos Estados-Membros sobre as formas de assegurar a continuidade dos procedimentos de asilo no contexto da situação provocada pela covid-19.