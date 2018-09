A Comissão Política Distrital de Leiria do PSD defendeu a averiguação das responsabilidades de todos os intervenientes envolvidos no processo de construção e reconstrução das habitações afetadas pelo incêndio de Pedrógão Grande, em junho de 2017.

"Face às notícias vindas a público relativas ao processo de construção e reconstrução das habitações afetadas pelo incêndio de junho de 2017 que assolou a região do Pinhal Interior e, em particular, o concelho de Pedrógão Grande, o PSD apela a que seja promovida uma cabal averiguação das responsabilidades de todos os intervenientes", refere o PSD numa nota enviada à agência Lusa.

Os sociais-democratas defendem também que "seja realizado um apuramento do destino dos donativos provenientes da onda de solidariedade que se alargou a toda a sociedade portuguesa e internacional".

A Visão e a TVI revelaram ao longo das últimas semanas alegadas fraudes na atribuição das verbas para a reconstrução das habitações afetadas por aquele fogo, que provocou 66 mortos.

Esta tomada de posição saiu de uma reunião interna, que ocorreu na segunda-feira, afirma o PSD, que criticou ainda a "irrisória verba anunciada pela Infraestruturas de Portugal para investimentos do distrito de Leiria".

"De acordo com o comunicado divulgado por esta entidade, estão previstos cerca de 5,6 milhões de euros de investimento nas rodovias do distrito para os próximos três anos", lê-se na nota do PSD distrital.

Segundo os sociais-democratas, "tal valor é manifestamente insuficiente face aos milhares de quilómetros de estradas do distrito, considerando que existem vários troços rodoviários que precisam urgentemente de conservação e manutenção".

O PSD sublinhou a "necessidade de serem requalificadas vias importantes como é o caso do IC2 [Itinerário Complementar 2] e IC8, que são consideradas estruturais e atravessam o distrito" de Leiria.

Para esta comissão política, "este anúncio é mais um sinal evidente do desprezo a que o Governo, Ministério das Infraestruturas e demais organismos da administração central têm demonstrado" para com distrito de Leiria e "sua população que mereciam outro respeito e consideração”.

"Recordamos que, ao nível das infraestruturas, entre tantos problemas por resolver, ainda temos a lamentar o abandono a que está votada a linha ferroviária do Oeste e o permanente adiamento da abertura da Base Aérea de Monte Real à aviação civil", rematam.