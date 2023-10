Pelo menos 1.606 pessoas chegaram às Ilhas Canárias no fim de semana, de acordo com informações das autoridades espanholas, que acolheram perto da meia noite um barco com 299 pessoas.

Depois de 1.157 migrantes subsaarianos terem chegado no sábado ao arquipélago espanhol, especialmente à ilha de El Hierro, no domingo chegaram àquela ilha e à Grande Canária cinco barcos com 449 ocupantes. A última embarcação chegou por volta da meia-noite de domingo, com 229 pessoas – incluindo 204 homens, 12 mulheres e 13 menores, todos de origem subsaariana -, e foi detetada pelo Sistema Integrado de Vigilância Exterior (SIVE) quando navegava a 18,5 quilómetros ao sul de La Restinga (El Hierro), tendo sido acompanhada pelo navio Salvamar Adhara.