Quatro vítimas da mesma família morreram após um deslizamento de terra ocorrido numa região serrana de Embu das Artes.

Entre os mortos estão uma mulher e seus dois filhos, de 5 e 7 anos, além de um bebé de 1 ano que supostamente era da mesma família. Duas outras pessoas, incluindo uma criança, continuam desaparecidas.

Cerca de 50 bombeiros permanecem no local do deslizamento desde a noite de terça-feira retirando entulho em busca dos desaparecidos, apesar de a região continuar com “muita água e muita terra deslizando”, afirmou o comandante do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Jefferson De Mello.

Também na terça-feira um homem de 56 anos morreu após ser arrastado por um riacho até um buraco, onde foi resgatado e levado a um hospital, mas não resistiu.

A tempestade também causou inundações em alguns pontos da capital ‘paulista’.

Chuvas torrenciais como as registadas nos últimos dias em São Paulo são comuns durante o Verão austral em grande parte do Brasil.