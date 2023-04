Pelo menos nove pessoas continuam desaparecidas na sequência do desmoronamento de um edifício de quatro andares no centro de Marselha, ocorrido na noite de sábado, informaram as autoridades francesas.

O desmoronamento do edifício, consequência de uma explosão, ocorreu cerca da 23:00 de sábado (hora de Lisboa) na Rua Tivoli e na queda arrastou parte dos edifícios adjacentes, tendo ferido cinco pessoas. Num balanço feito esta tarde, as autoridades francesas, citadas pela agência Europa Press, referem que continuam desaparecidas nove pessoas. Segundo a mesma fonte, ainda não são conhecidas as causas que originaram a explosão e o consequente desmoronamento, adiantando que os peritos ainda não conseguiram aceder ao local, uma vez que ainda não estão reunidas as condições de segurança. Entretanto, as autoridades já procederam à evacuação de 32 edifícios e prestaram assistência hospitalar a 163 pessoas, segundo adiantou o ministro da Administração Interna francês, Gérald Darmanin. "Ninguém está em risco de morte. Foram cerca de 30 edifícios evacuados e as chamas permanecem ativas sob os escombros", relatou. Mais de uma centena de bombeiros continuam no local. Em novembro de 2018, oito pessoas morreram no desmoronamento de dois edifícios em mau estado, numa outra parte desta cidade (sul), onde vivem 40 mil pessoas em bairros de lata, de acordo com organizações não-governamentais.