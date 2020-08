O projeto será implementado nos estabelecimentos prisionais de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, Izeda, concelho de Bragança, e Vale do Sousa, em Paços de Ferreira.

O "Pelos Dois" foi aprovado no âmbito dos "Programas Parcerias" para o Impacto da Portugal Inovação Social, pela associação DTC Social.

A câmara de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, é o investidor social do projeto que visa desenvolver competências pessoais, sociais e emocionais nos reclusos, apostando na sua reabilitação com recurso a cães "sem família".

De acordo com informação disponibilizada pela autarquia o orçamento total para esta iniciativa ronda os 780 mil euros, dos quais 165 mil financiados pela câmara de Gaia.

Em concreto, o projeto "Pelos Dois" envolverá um universo de 432 pessoas da população reclusa masculina e 432 cães do Centro de Reabilitação Animal de Gaia, ou de associações de proteção animal locais.