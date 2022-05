Little Amal, uma marioneta gigante de uma menina síria de 10 anos, viajou para a Polónia para conhecer crianças que fugiram da guerra na Ucrânia, escreve o jornal britânico The Guardian.

Amal, cujo nome significa esperança em árabe, tornou-se um símbolo internacional de compaixão e generosidade, uma figura importante que representa os refugiados. O projeto já fez com que a marioneta andasse oito mil quilómetros em apoio aos refugiados — pela Turquia, Grécia, Itália, França, Suíça, Alemanha, Bélgica, Reino Unido, entre outros, com a campanha "Não se esqueçam de nós".

Esta semana, o boneco de 3,5 metros visitará as cidades polacas de Lublin e Cracóvia para encontrar crianças e famílias refugiadas ucranianas que deixaram as suas casas desde que a Rússia lançou sua ofensiva militar.

Amir Nizar Zuabi, diretor artístico de The Walk, o nome do projeto por trás da marioneta Amal, disse: “Num momento de mudanças globais sem precedentes, as aventuras de Amal transcendem fronteiras, política e linguagem para contar uma nova história de humanidade partilhada – e não esquece os milhões de crianças deslocadas, cada uma com seu próprio potencial para melhorar as comunidades nas quais, como esperamos, encontrarão refúgio”.

Segundo o Guardian, a viagem à Polónia, que inclui visita a Przemyśl, cidade próxima à fronteira com a Ucrânia, é a convite dos autarcas de Lublin e Cracóvia e da embaixada ucraniana na Polónia. Amal e sua equipa levaram consigo ajuda e mantimentos voltados para as necessidades das crianças pequenas.

Aleksander Sola, vice-presidente da Folkowisko Foundation, que está a apoiar a viagem, afirmou: “Esperamos que Amal chame a atenção do mundo para a crise de refugiados que a Europa não vê desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A Amal simboliza os milhões de refugiados que foram forçados a deixar as suas casas”.