No âmbito dos 380 anos da Restauração da Independência, a Sociedade Histórica da Independência de Portugal (SHIP) organizou este concurso, cuja primeira edição arrancou esta quarta-feira, que vai premiar os “melhores trabalhos” que se apresentem até 30 de março de 2021, anunciaram os promotores.

As obras candidatas devem apresentar-se sob a forma de ensaio, com um máximo de 3.000 palavras, ou em formato audiovisual, numa gravação com duração de dois a cinco minutos.

Os vencedores recebem um prémio monetário no valor de mil euros (para cada uma das duas categorias instituídas) e terão as suas obras publicadas e divulgadas pela Sociedade Histórica, o mesmo acontecendo com eventuais Menções Honrosas que venham a ser atribuídas, até ao limite máximo de duas por categoria.

A iniciativa “O Que é Ser Português?” visa "reforçar vínculos de pertença à identidade, língua e cultura portuguesas, bem como estimular a criatividade intelectual e artística dos portugueses e lusodescendentes, residentes em Portugal ou no estrangeiro”.

O concurso está aberto a candidatos portugueses e lusodescendentes residentes em Portugal ou no estrangeiro, com mais de 18 anos.

O júri do concurso será designado até 31 de janeiro de 2021 e os premiados serão anunciados na data de aniversário da SHIP, 24 de maio de 2021, sendo os prémios entregues na mesma altura.

O regulamento é divulgado no site da Sociedade Histórica da Independência de Portugal.