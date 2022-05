"As pessoas com 80 ou mais anos e as residentes em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) vão ser vacinadas com a segunda dose de reforço", informa a nota da DGS, adiantando que "a vacinação nos ERPI inicia-se já na segunda-feira (dia 16 de maio) e as pessoas com mais de 80 anos começarão a ser vacinadas durante a próxima semana, nos centros de vacinação ou nos centros de saúde".

Além dos idosos com mais de 80 anos e dos residentes em lares, "as crianças e jovens entre os 12 e 15 anos com condições de imunossupressão, identificadas na norma 002/2021, também passam a ser elegíveis para receber uma dose adicional de vacina contra a COVID-19". "Os jovens com estas condições serão vacinados de acordo com orientação e prescrição médica", sublinham as autoridades de saúde.

A DGS refere ainda que as pessoas com mais de 80 anos "serão convocadas por agendamento local, através de SMS ou chamada telefónica, como já aconteceu noutras fases da vacinação".

O universo total da população elegível para a segunda dose de reforço é de "750 mil pessoas, que devem ser vacinadas com

um intervalo mínimo de 4 meses após a última dose ou após um diagnóstico de infeção por SARS-CoV-2, ou seja, este reforço abrange também as pessoas que recuperaram da infeção."