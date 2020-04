A pergunta foi feita ao primeiro-ministro, António Costa, no debate quinzenal com o primeiro-ministro, no parlamento, pelo deputado de “Os Verdes” José Luís Ferreira, citando o exemplo de “alguns países” europeus que já adotaram esta medida.

“Não seria de inteira justiça que o nosso país vedasse esses apoios a empresas que se escondem em paraísos fiscais”, questionou.

Na resposta, o chefe do Governo respondeu que não, ao afirmar que os apoios se aplicam às “micro, pequenas e médias empresas” e “nenhuma delas tem sede em paraísos fiscais”.

José Luís Ferreira insistiu na necessidade de se investir para proteger o pessoal de saúde que está a tratar de doentes e questionou a situação dos sócios-gerentes de pequenas empresas.

Costa respondeu que a questão dos sócios-gerentes está em estudo para que não fiquem sem apoios.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 178 mil mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, morreram 785 pessoas das 21.982 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

O país cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o decreto presidencial que prolongou a medida até 2 de maio prevê a possibilidade de uma “abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais”.