"É como um dragão, que assumiu a defesa das cores e da bandeira do FC Porto. Só com esse espírito era possível dar a volta como demos", destacou.

O dirigente, que este ano foi reeleito para novo mandato à frente dos destinos dos portistas, elogiou ainda o papel dos adeptos, nomeadamente "o acompanhamento dos Super Dragões desde o hotel", pelo "estímulo e incentivo fantástico".

Pinto da Costa ironizou ainda contra a proibição de público nos estádios, dizendo que vai convidar o comediante Bruno Nogueira "ou uma tourada" para um espetáculo à margem do jogo com o Moreirense, convidando "o Governo e o presidente da República".

O FC Porto assegurou na quarta-feira a conquista do seu 29.º título de campeão português de futebol, ao vencer o Sporting por 2-0, no Estádio do Dragão, no Porto.

Danilo Pereira, aos 64 minutos, e o maliano Marega, aos 90+1, selaram o triunfo do ‘onze' de Sérgio Conceição, que, com duas rondas por disputar, passou a somar 79 pontos, contra 71 do Benfica, segundo classificado.