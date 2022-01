A Polícia Judiciária (PJ) do Porto apreendeu 260 quilogramas de cocaína no aeroporto Francisco Sá Carneiro, num voo proveniente de São Paulo, no Brasil, tendo a investigação subsequente levado à detenção de um homem, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ revelou que a cocaína "encontrava-se numa carga transportada em voo comercial de São Paulo – Porto, composta por 60 caixas de cerveja artesanal que ocultava, diluída, quantidade de cocaína com elevada percentagem de pureza, num total de 260 quilogramas". A suspeita de anormalidade do conteúdo da referida carga resultou de um controlo feito pelos Serviços Alfandegários da Autoridade Tributária e Aduaneira do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, explicou a polícia de investigação. Na sequência disso foi "solicitada a intervenção da Polícia Judiciária que, através do Laboratório de Polícia Científica, determinou a presença e grau de pureza da referida droga", refere a publicação. Diligências subsequentes desenvolvidas "ao longo de três dias ininterruptos permitiram identificar e localizar um dos responsáveis pela estrutura criminosa que, pese a fuga encetada (…) veio a ser detido", continua a nota de imprensa. A PJ adianta, entretanto, que o detido, com "antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".