Em comunicado, publicado na sua página de Internet, a PJ disse que o suspeito está “fortemente indiciado” pela prática do crime de homicídio qualificado, “perpetrado na via pública”, naquele concelho alentejano, no distrito de Évora.

Na segunda-feira, fonte da GNR revelou à Lusa que um homem, com idade entre os 70 e 75 anos, tinha morrido após bater com a cabeça no chão na sequência de uma desavença com outro em Arraiolos.

O óbito do homem foi declarado no local e o corpo foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Évora, disse a fonte da GNR, na altura, referindo que o alegado agressor se entregou depois no posto de Arraiolos da Guarda.

Segundo a fonte da Guarda, a desavença e presumível homicídio ocorreram junto a um posto de abastecimento de combustíveis, tendo a PJ sido logo chamada ao local para investigar o caso.

No comunicado divulgado hoje, a PJ confirmou a detenção do suposto agressor.

“O arguido, após uma altercação ocasional motivada por desavenças anteriores, terá empurrado violentamente a vítima, que tombou e embateu, desamparado, com a cabeça e tórax no solo”, esclareceu a Polícia Judiciária.

A detenção do homem foi efetuada pela Unidade Local de Investigação Criminal de Évora da PJ, já no posto da GNR de Arraiolos e após recolha de elementos indiciários do caso.

O detido, sem antecedentes criminais, irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

O alerta para o presumível homicídio foi dado às 19:31 de segunda-feira e levou à mobilização de 12 operacionais dos bombeiros de Arraiolos, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), GNR e PJ, disse o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, também na segunda-feira.