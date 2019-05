O diretor-geral da plataforma digital de transportes Kapten esclareceu hoje não ter conhecimento de que os seus parceiros operadores estejam envolvidos em fraudes com licenças para motoristas e afirmou-se disponível para colaborar com as autoridades.

Sérgio Pereira reagia assim, em declarações à agência Lusa, à detenção pela Polícia Judiciária (PJ) de oito pessoas por suspeitas de corrupção e associação criminosa, no âmbito de uma operação relacionada com a obtenção forjada de certificados e formações obrigatórias para motoristas de veículos descaracterizados de transporte de passageiros. Em comunicado, a PJ diz que entre os crimes suspeitos estão ainda falsidade informática, violação de segredo por funcionário e atestado (médico) falso. No seguimento da "Operação Pandora" da PJ, que levou hoje às detenções, o diretor-geral da Kapten considerou que esta situação "não é boa para o setor" e disse não perceber "qual a necessidade de os infratores optarem por estas falsificações". "Hoje, o operador só tem de indicar o registo criminal e o IMT [Instituto da Mobilidade e dos Transportes] aprova quem tiver condições. Para fazer a formação de 50 horas, hoje em dia já há escolas que o fazem por 150 a 170 euros e o IMT emite o certificado por 30 euros. Portanto, não se percebe qual é a necessidade de optarem pela ilegalidade. É um processo acessível", referiu. O diretor-geral da plataforma lembrou que, para estarem possibilitados a trabalhar com a Kapten, os cerca de 4.000 motoristas registados apresentaram a licença certificada pelo IMT e o seu respetivo registo criminal, estando assim habilitados a operar de acordo com o licenciamento TVDE, desde 01 de março deste ano. Continuar a ler De acordo com Sérgio Pereira, não existe forma de validação da autenticidade através da plataforma. "Confiamos que os documentos são legais, bem como o certificado do IMT", disse. Por isso, segundo o responsável, a Kapten "confia em que os documentos entregues pelos motoristas são emitidos de forma legal pelas devidas autoridades competentes, o que exclui a necessidade de confirmação de veracidade dos mesmos". Apesar disso, Sérgio Pereira afirmou que a Kapten "está disponível para colaborar com as devidas autoridades que levaram a cabo esta ação de fiscalização e trabalhar em conjunto de forma a encontrar soluções que garantam a inexistência de possíveis falsificações". A Kapten, antiga Chauffeur Privé, é uma plataforma 'online' de mobilidade no setor do transporte individual privado fundada em 2012, em França. No mercado português, serve Lisboa, Vila Franca de Xira, Mafra, Ericeira e, mais a sul, Barreiro, Alcochete, Montijo, Sesimbra e Setúbal. A rede criminosa desmantelada hoje era composta por diversos responsáveis de escolas de condução e de Centros de Formação homologados pela entidade pública competente (Instituto de Mobilidade e Transportes), dois médicos, um advogado, um funcionário de organismo público e angariadores. O esquema detetado envolvia a obtenção fraudulenta, através de formações fictícias, de certificados de aptidão para motoristas, certificados de motoristas de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados e de transporte coletivo de crianças. Envolvia ainda a obtenção fraudulenta de atestados médicos falsos e de avaliações psicológicas e certificados psicotécnicos forjados, visando a revalidação de licença de condução. A lei que regulamenta as plataformas eletrónicas de transporte de passageiros em veículo descaracterizado (TVDE) obriga a que todos os motoristas tenham uma formação de 50 horas, com componente prática e teórica, para poderem depois pedir o certificado ao IMT. O diploma, que entrou em vigor em novembro de 2018, permitiu um período transitório de quatro meses de adaptação aos operadores de plataformas, estando os quatro que operam em Portugal – Uber, Cabify, Taxify e Kapten - todos legalizados. Quando terminou o período transitório para adaptação da lei, estavam aptos quase seis mil motoristas de TVDE.