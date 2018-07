A ação conta com o apoio das autoridades das Bahamas e do Immigration and Customs Enforcement (ICE) dos Estados Unidos, refere a Polícia Federal em comunicado.

“Estima-se que a organização criminosa ora atingida movimentou nos últimos anos mais de 25 milhões de reais [5,6 milhões de euros] e envia por ano uma média de 150 adultos e 30 crianças e ou adolescentes para tentar o ingresso ilegal nos EUA”, informam as autoridades.

No curso da investigação, a polícia constou que “diversos brasileiros transportados pelo grupo acabaram morrendo enquanto tentavam a travessia, inclusive com suspeita de homicídios”.

Nesta nova fase da investigação, as autoridades também procuram pistas sobre o desaparecimento de 12 cidadãos brasileiros que desapareceram quando viajavam em um barco das Bahamas para os Estados Unidos, em novembro de 2016.

A operação visou ainda prender um dos maiores responsáveis pelo envio ilegal de crianças e adolescentes aos Estados Unidos na prática do esquema criminoso, denominado “Cai Cai”.