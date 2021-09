A Polícia Federal (PF) brasileira prendeu hoje, no Estado do Rio Grande do Norte, um cidadão português, de 63 anos, procurado pela Interpol, dando cumprimento a um mandado de prisão preventiva para fins de extradição.

O português foi preso num supermercado do município de Nova Parnamirim, na região metropolitana de Natal, capital estadual do Rio Grande do Norte. "Trata-se de um pedido de extradição formulado pelo Governo de Portugal, onde o estrangeiro foi condenado à pena de oito anos de prisão acusado dos crimes de extorsão e tentativa de extorsão, cometidos entre os anos de 2007 e 2009", indicou a PF em comunicado. A ordem judicial em causa foi expedida pelo juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques. O português encontra-se agora sob custódia na Superintendência da Polícia Federal, em Lagoa Nova, município de Rio Grande Do Norte, onde aguardará os trâmites legais do seu processo. A corporação indicou ainda que, apenas este ano, a Polícia Federal já prendeu em Natal quatro estrangeiros procurados pela Interpol para fins de extradição.