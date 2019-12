Os quatro suspeitos foram mortos enquanto tentavam escapar durante a reconstituição que ocorreu na quinta-feira à noite na cidade de Hyderabad, no sul do país, informou fonte policial à agência de notícias France-Presse.

“Eles foram mortos num fogo cruzado, depois de tentarem apreender a arma dos guardas, mas foram baleados”, explicou o vice-comissário de polícia de Hyderabad, Prakash Reddy.

“Chamámos uma ambulância, mas eles morreram antes da chegada da ajuda médica”, acrescentou.

No entanto, as circunstâncias destas mortes estão a levantar algumas suspeitas, havendo quem considere que se pode tratar de um caso de justiça pelas mãos da polícia, explica o The Guardian.

Os quatro foram detidos na semana passada e acusados de violar e assassinar uma veterinária, cujo corpo foi queimado.

Segundo a polícia, a vítima foi sequestrada na noite de 27 de novembro. Os quatro homens teriam perfurado um dos pneus do motociclo da mulher e, depois, ofereceram-se para a ajudar.