“Após confirmar que se tratava de um bote de migrantes, o chefe de equipa da Polícia Marítima ativou a equipa de folga que se encontrava no hotel, e dirigiram-se para a praia onde o bote se estava a dirigir”, lê-se no comunicado.

Os elementos da Polícia Marítima acabaram por intercetar, já na praia, um grupo de 39 migrantes (22 crianças, nove mulheres e oito homens), todos de nacionalidade síria.

Após a interceção, os migrantes foram entregues às autoridades gregas “em segurança”.

A Polícia Marítima portuguesa encontra-se integrada na operação Poseidon, o sob égide da agência europeia Frontex e em apoio à Guarda Costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.

Desde 2014, quando iniciou a sua participação na missão Poseidon, a Polícia Marítima totaliza mais de 5.300 vidas salvas.