Pacheco disse que a sede em Montevideu terá como objetivo facilitar a troca de informações sobre questões fundamentais e de “boas práticas legislativas” entre os parlamentos da América Latina e trabalhar na formação de parlamentares.

“Podemos partilhar informações sobre a luta contra o tráfico de droga ou a luta contra as alterações climáticas ou a corrupção e depois cada parlamento é livre de fazer ou não, de as adaptar à sua própria realidade ou não”, explicou o deputado.

O português sublinhou que o continente americano é “o que está mais distante” da sede principal da UIP em Genebra, na Suíça, e que por isso o convite do Uruguai, país que descreveu como “estável”, “seguro” e “com gente afável “, foi muito bem recebido.

A sede da UIP para a América Latina e as Caraíbas vai funcionar no Edifício Mercosul em Montevideu, que serve de sede ao bloco Mercado Comum do Sul (Mercosul), que reúne quatro países sul-americanos.

Pacheco revelou que a decisão surgiu de um convite feito pela vice-presidente do Uruguai, Beatriz Argimón, há um ano, durante uma reunião do Comité Executivo da UIP na capital uruguaia.

Presente na cerimónia de inauguração, a presidente do Parlamento do Malawi, Catherine Gotani Hara, manifestou alegria pela criação desta sede, sublinhando que será seguida do estabelecimento no Egito da sede regional da UIP para África.

“Como alguém que aspira a presidir a UIP esta é uma boa notícia para os meus ouvidos e espero que outras regiões também possam imitá-la porque queremos que a UIP esteja mais próxima das pessoas”, concluiu.

A UIP, criada em 1889, é uma das mais antigas organizações políticas do mundo e atualmente conta com mais de 46 mil deputados de 178 parlamentos nacionais, promovendo a paz e a democracia.