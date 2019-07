A mesma nota, enviada pela Comissão Europeia, detalha que o prémio nacional foi para Teresa Abecasis, com a reportagem no Público “Polónia: a liberdade de expressão está a passar à clandestinidade?” e o regional para Bruna Soares com a reportagem no Diário do Alentejo "Buinho: Messejana tem uma residência criativa onde existe o único fablab do Baixo Alentejo".

Já as vencedoras da categoria estudante “foram as três estudantes da Universidade Lusófona do Porto com o trabalho académico em formato ‘podcast’ 'Erasmus na Ponta da Língua'", de acordo com o comunicado.

Além disso, o júri recomendou a atribuição de uma menção honrosa à equipa da TVI composta por André Carvalho Ramos, Romeu Carvalho e João Pedro Ferreira pela reportagem “Indesejados: um ano depois”, lê-se na mesma nota.

Os vencedores do galardão organizado pela representação da Comissão Europeia em Portugal, “receberam os prémios pela mão do Comissário europeu Carlos Moedas”, numa cerimónia que decorreu hoje no NewsMuseum em Sintra, segundo o documento.

Bruxelas adianta ainda que “nas peças vencedoras, o júri destaca a qualidade da escrita, a inovação quanto a temas, a aposta na reportagem de terreno com base em histórias concretas e a ligação clara à União Europeia e ao impacto de uma política ou programa europeu”.

A Comissão Europeia recorda que abriu candidaturas de 4,2 milhões de euros para projetos e medidas que incentivem a liberdade de imprensa e o jornalismo de investigação.

No mesmo comunicado, o organismo lembra que a primeira iniciativa estabelecerá um mecanismo de resposta à escala europeia para atenuar as violações e a deterioração da liberdade de imprensa nos Estados-Membros (1,4 milhões de euros).

A segunda iniciativa criará um fundo de apoio ao jornalismo de investigação transfronteiras na União Europeia (1,5 milhões de euros).

A terceira permite às partes interessadas (jornalistas, ONG, etc.) propor projetos que apoiem o jornalismo independente e a cooperação jornalística nos Estados-Membros ou que realcem a importância da liberdade de imprensa, da qualidade e do jornalismo ético na União Europeia (1,3 milhões de euros).

As candidaturas para o prémio ocorrem até 27 de setembro deste ano.