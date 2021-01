“O cenário é kafkiano”, descreveu o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal (IL) à saída de uma reunião com o autarca do Porto, Rui Moreira, que tem alertado para dificuldades na aplicação dos procedimentos para o voto antecipado para as pessoas confinadas e utentes dos lares devido à pandemia de covid-19.

O candidato descreveu um cenário em que o presidente da Câmara do Porto só vai saber na segunda-feira quais as pessoas que estarão confinadas e depois, na terça e quarta-feira, ter de ir com uma brigada de 10 a 15 elementos a casa das pessoas, com equipamentos de proteção individual completo, recolher votos, desinfetar-se, ir a outra casa recolher votos e desinfetar-se outra vez.

“Realmente quem concebe isto por decreto não entende como as coisas se fazem no terreno”, afirmou Tiago Mayan.

O candidato voltou a apontar que, neste momento, se está “num ponto de não retorno” quanto à realização das eleições a 24 de janeiro, mas recordou que a pandemia existe há 10 meses e que se sabia que ia haver uma segunda vaga.

“E a total falta de previsão e a total impreparação do Governo para perceber este tipo de problemas e para perceber o terreno é um fator de risco para as pessoas e é um fator de preocupação”, sublinhou.

Para Mayan, a solução para esta questão seria, desde logo, “assegurar a quem vai estar no terreno mais meios e mais capacidade”.

“O que eu acabo de descrever está sempre a ser suportado pelas autarquias, o Governo central lavou as mãos deste assunto”, salientou.

O candidato liberal acredita que o presidente da Câmara do Porto fará o “seu trabalho e fará com todo o esforço necessário”, no entanto fez questão de deixar este “alerta”, para não se repetir em próximos atos eleitorais.