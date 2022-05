“Saúdo os clubes que […], a uma jornada da competição chegar ao seu termo, asseguraram a participação nas provas da UEFA na época 2022/23”, disse Fernando Gomes, em mensagem publicada no sítio oficial da FPF na Internet.

O líder federativo felicitou o FC Porto, que se sagrou campeão no sábado, ao vencer por 1-0 no Estádio da Luz, Sporting (segundo classificado), ambos com entrada direta na Liga dos Campeões, Benfica (terceiro), com acesso à terceira pré-eliminatória da ‘Champions’, Sporting de Braga (quarto) e Gil Vicente (quinto), nas qualificações para a Liga Conferência Europa.

“Deixo uma palavra especial ao Gil Vicente, por se tratar de uma qualificação histórica, porque inédita”, assinalou Fernando Gomes, observando que aqueles cinco clubes “conseguiram que a sua regularidade fosse premiada após longa maratona competitiva”.

O presidente do organismo de cúpula do futebol português manifestou confiança que as equipas qualificadas para as provas europeias de 2022/23 “irão representar Portugal com o orgulho e a qualidade que têm colocado” o país “nos lugares de topo do ranking da UEFA”.