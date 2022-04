Em comunicado enviado à Lusa, a presidência da República explica que o chefe de estado búlgaro, Rumen Radev, vai ser recebido, cerca das 12:00, no Porto, na Avenida dos Aliados, onde lhe serão prestadas honras militares com revista e desfile da Guarda de Honra, seguindo-se uma sessão solene nos Paços do Concelho presidida pelo presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa.

Da parte de tarde, Rumen Radev vai visitar a Casa de Serralves, às 15:10, onde, depois da fotografia oficial e da apresentação das delegações búlgara e portuguesa, se vai encontrar com o chefe de Estado português e onde darão juntos uma conferência de imprensa.

O Jantar Oficial desta visita, oferecido por Marcelo Rebelo de Sousa em honra do homólogo búlgaro, será no Palácio da Bolsa.

A visita de Rumen Radev a Portugal prossegue na quarta-feira em Lisboa, onde irá visitar o Instituto Universitário Militar, pelas 11:50.

A Câmara Municipal do Porto anunciou, na sua página oficial, constrangimentos de trânsito na cidade que se fazem sentir já hoje, nomeadamente a proibição de estacionamento até às 10:00 de quarta-feira na Rua Tenente Valadim, no troço compreendido entre a Rua de João de Deus e a Rua do Eng.º António de Almeida, das 08:00 às 14:00 de terça-feira na Rua do Doutor António Luís Gomes, na Rua de Guilherme Costa Carvalho, na Rua de Rodrigues Sampaio e na Rua de Ramalho Ortigão.

Na terça-feira, dia 12 de abril, a partir das 08:30 e até às 13:00, estarão cortadas ao trânsito as seguintes artérias na Baixa do Porto: Avenida dos Aliados (segmento norte: entre a Praça do General Humberto Delgado e o eixo da Rua de Magalhães Lemos com a Rua de Elísio de Melo); Praça do General Humberto Delgado; Rua do Clube Fenianos Portuenses; Rua do Doutor António Luís Gomes; Rua de Guilherme Costa Carvalho; Rua do Estevão; Rua de Rodrigues Sampaio; Rua de Ramalho Ortigão; Rua do Almada (entre a Rua do Doutor Ricardo Jorge e a Praça de Dona Filipa de Lencastre); Rua de Magalhães Lemos e Rua do Bonjardim (entre a Rua de Fernandes Tomás e a Praça D. João I).

Ainda na terça-feira, o trânsito estará impedido nas Rua de Jorge Viterbo Ferreira entre as 12:00 e as 15:00, na Rua de Serralves entre as 14:30 e as 17:00 e entre as 18:30 e as 22:30 não haverá transito no troço da Rua de Ferreira Borges, compreendido entre a Rua da Bolsa e a Rua do Infante D. Henrique.