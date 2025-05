Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas à saída da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, interrogado sobre o caso de um dermatologista do Hospital Santa Maria sobre quem foi noticiado ter recebido 51 mil euros apenas num dia de trabalho — que na segunda-feira recusou comentar, invocando falta de dados.

“Hoje já sei que foi aberto um inquérito [pelo Ministério Público] e que também há uma investigação da Inspeção-Geral de Saúde, o que significa que está a ser apurado pelas autoridades competentes aquilo que se passou”, começou por responder o chefe de Estado.

Em seguida, acrescentou: “E mais, a Inspeção-Geral de Saúde disse — de alguma maneira, portanto o Ministério [da Saúde] — que iria haver uma investigação a atividades ou atuações adicionais, quer dizer, para além daquilo programado normalmente no funcionamento das instituições, relativamente a todos os estabelecimentos de saúde”.

O Presidente da República realçou a decisão de “para além do caso específico” de um dermatologista do Hospital de Santa Maria ”haver uma atenção alargada para ver se se passa o mesmo noutros domínios, noutras áreas, noutras instituições” do SNS.