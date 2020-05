Este é o segundo dia que Marcelo Rebelo de Sousa recebe em audiência os presidentes dos principais grupos de media em Portugal.

Antes do Observador, o chefe de Estado esteve reunido com os representantes da Global Media Group (GMG) e do Público.

Na segunda-feira, o Presidente recebeu em audiência a RTP, Impresa, Media Capital, Cofina, Lusa e grupo Renascença Multimédia.

Estas audiências acontecem depois de, na véspera do 25 de Abril, Marcelo Rebelo de Sousa ter recebido o Sindicato dos Jornalistas e associações representativas do setor, que traçaram o quadro do estado atual da crise da comunicação social, que se agravou na sequência do impacto da pandemia do novo coronavírus.

No domingo, numa nota em que assinalou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, Marcelo Rebelo de Sousa renovou o apelo para que o Estado apoie a comunicação social, considerando que deve fazê-lo "de forma transparente e não discriminatória".

O chefe de Estado sublinhou que, "sem informação livre e plural, não há democracia".