De acordo com a síntese estatística mensal elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, registaram-se, assim, menos 4.197 beneficiários em março face a fevereiro e menos 20.989 na comparação com o período homólogo.

O subsídio de desemprego foi atribuído a 136.283 pessoas, um decréscimo de 2,2% em relação a fevereiro e de 3,9% em termos homólogos. O valor médio do subsídio de desemprego em março foi de 571,77 euros. No caso do subsídio social de desemprego inicial, foram abrangidas 9.952 pessoas, uma redução mensal de 6,2%, mas um aumento homólogo de 31,3%.

Já o número de beneficiários do subsídio social de desemprego subsequente foi de 24.851 em março, um aumento 0,4% face a fevereiro e de 8,1% em comparação com o mês homólogo.

Tendo em conta o conjunto de beneficiários com prestações de desemprego, o sexo feminino representava em março 56,2% do total e o sexo masculino 43,8%.

De acordo com os dados também hoje divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), o número de desempregados inscritos caiu 3% em março face a fevereiro, para 306.157, o valor mais baixo nesse mês dos últimos 30 anos, e 6,2% inferior a março de 2022.

As estatísticas da Segurança Social indicam ainda que, quanto às prestações de doença, foram abrangidos em março 170.983 beneficiários, menos 9,6% face a fevereiro e menos 47,4% em termos homólogos.

“Este número resulta do número significativo de subsídios processados no mês homólogo devido à COVID.19”, refere o GEP.

As prestações de doença integram o subsídio de doença, o subsídio de doença profissional, o subsídio de tuberculose, a concessão provisória de subsídio de doença, as baixas por contágio e o subsídio por isolamento profilático pela COVID-19.

As estatísticas mostram ainda que o número de pensões de velhice processadas em março foi de 2.087.043, um acréscimo de 2.244 pensões em comparação com o mês anterior e um aumento homólogo de 20.845 pensões. As mulheres representavam 52,9% dos pensionistas por velhice e os homens 47,1%.