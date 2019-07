"Seguem-se os capítulos "Um Estado forte, inteligente e moderno" com 79%, "Um Portugal Global" com 74% e "Prioridade à inovação" com 70%", acrescenta-se na mesma nota.

No que respeita aos eixos de governação, ainda de acordo com o executivo, "observa-se que os níveis de execução são também significativos: "Mais Crescimento" com 78%, "Melhor Emprego" com 82% e "Maior Igualdade" com 83%".

"O novo site dá ainda a conhecer as principais medidas e os resultados centrais da Legislatura por área da governação", acrescenta-se.

O primeiro-ministro, António Costa, abre hoje, ao início da tarde, na Assembleia da República, o último debate da legislatura sobre o estado da nação, que terá uma duração de cerca de quatro horas.