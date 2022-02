A presença do chefe do Governo português foi confirmada à Lusa por fonte do seu gabinete e também do Eliseu.

António Costa vai participar num jantar no Palácio do Eliseu ao lado de outros parceiros europeus com militares envolvidos na força de intervenção Takuba que opera atualmente no Mali.

Segundo fonte do Eliseu, estarão também presentes neste encontro a Estónia, Suécia, Hungria, Itália, Holanda, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Noruega, Roménia e Lituânia.

No jantar vão estar ainda presentes Charles Michel, presidente do Conselho Europeus, Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia e o alto-representante da Política Externa Europeia, Josep Borrell.

A Alemanha e a Espanha, maiores contribuidores para a missão europeia de treino das forças no Mali, também vão marcar presença, assim como os Estados Unidos e o Reino Unido, contribuintes importantes da missão Minusca, a Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana.

O jantar desta noite serve para decidir o futuro das forças europeias no Mali, numa altura em que a junta militar rejeitou a chegada de 100 soldados dinamarqueses e o embaixador de França foi expulso do Mali, com as tensões a subirem entre Paris e Bamako. França detém uma das maiores missões militares, Barkhane, na região, contribuindo para a luta contra o terrorismo na região.