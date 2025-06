Segundo informação enviada à agência Lusa pelo Conselho Superior da Magistratura, a Comarca de Lisboa revelou que, “na sequência do primeiro interrogatório judicial, realizado no processo relacionado com o ataque ao veículo em que seguiam adeptos do FC Porto, foram aplicadas medidas de coação a três arguidos”.

Assim, “os três ficaram sujeitos à medida de prisão preventiva, com a possibilidade de substituição por prisão domiciliária, caso sejam cumpridos os pressupostos legais exigidos”, sendo que como o processo se encontra em segredo de justiça, não é possível divulgar mais informações neste momento.

Na terça-feira, quatro adeptos do FC Porto ficaram feridos, dois dos quais com maior gravidade, depois de um grupo de 10 a 20 adeptos do Sporting ter lançado um engenho incendiário para dentro da viatura em que seguiam, após o quinto jogo das ‘meias’ do Nacional de hóquei em patins, que ditou o apuramento dos ‘dragões’ para a final.

Os três adeptos do Sporting foram detidos, no mesmo dia, junto ao Pavilhão João Rocha, em Lisboa, após outro jogo do clube, para o campeonato de futsal.

Os dois clubes e a Federação de Patinagem de Portugal condenaram o incidente.