Trump é acusado de incitar a violência que levou à invasão do Capitólio, a 6 de janeiro.

Esta é a segunda vez que Trump é alvo de um processo de destituição, sendo o único presidente a ver-se nesta situação.

Dez republicanos se juntaram aos democratas para votar o impeachment de Trump, a 13 de janeiro, na Câmara dos Representantes. Agora, os democratas do Senado vão precisar do apoio de 17 republicanos para efetivar a condenação do ex-presidente dos EUA.

O atual presidente, Joe Biden, disse na segunda-feira à CNN que não acredita que se venham a conseguir votos suficientes para Trump ser condenado.

O julgamento no Senado deverá iniciar-se a 9 de fevereiro.

Caso seja condenado, Trump fica impedido de alguma vez de recandidatar à presidência dos Estados Unidos.