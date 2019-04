Fonte do ministério disse na sexta-feira à Lusa que a Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) vai abrir um inquérito para apurar eventuais atos ilícitos na atribuição das notas da disciplina de Educação Física no Externato Ribadouro, no Porto.

No sábado, em comunicado, o Conselho Nacional de Associações de Profissionais de Educação Física e Desporto (CNAPEF) congratulou-se com "a resposta rápida do Ministério da Educação a esta situação", aguardando "ações que reforcem a salvaguarda dos direitos e interesses legítimos de todos quantos frequentam as escolas".

O CNAPEF espera que a questão da "inflação ilegal de classificações internas (...), com todas as disciplinas do currículo nacional", e não apenas com a de Educação Física, "possa também servir para lançar uma verdadeira reflexão sobre a validade e as consequências do processo de acesso ao ensino superior".

A mesma fonte do Ministério da Educação revelou na sexta-feira à Lusa que, além da abertura de um inquérito, a IGEC irá ainda "identificar os responsáveis por eventuais ilícitos praticados".

Caso se venha a verificar a prática de atos ilícitos desta gravidade, afirma a tutela, "o Ministério da Educação agirá intransigentemente".