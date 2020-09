Ainda que a indústria do couro seja “vasta”, o Corium Biotech debruça-se, neste momento, sobre a pele de réptil, uma vez que esta se “regenera mesmo em idade adulta” e pode vir a ser aplicada também a diferentes áreas da saúde.

“Compreender os processos de regeneração que levam os animais a numa fase adulta conseguirem regenerar completamente a pele, depois de um stress externo de uma ferida, pode levar também a aplicação de novas terapêuticas”, explicou a jovem, mestre pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP).

Sem causar no animal “qualquer tipo de dor”, as fundadoras do projeto recorrem a uma biopsia para extrair, apenas uma vez, as células animais e, posteriormente, cultivá-las e produzi-las em laboratório.

“Podemos combinar uma parte lucrativa industrial com uma parte de desenvolvimento que pode servir aos doentes queimados e outras áreas da saúde”, referiu Maria João Maia, acrescentando que a tecnologia desenvolvida poderá ser futuramente aplicada a outros tipos de couro.

“Quisemos desenvolver o mercado do couro de réptil porque, neste momento, economicamente é o que mais interessa à indústria e onde podemos ser competitivas, mas a tecnologia pode vir mais tarde a aplicar-se a todo o tipo de couro”, salientou.

À Lusa, Maria João Maia adiantou que, neste momento, o projeto está em “fase final de contrato com um fundo de investimento”, o que permitirá ter “uma primeira ronda de ensaios laboratoriais concluída” para que dentro de um ano e meio “os primeiros protótipos estejam concluídos”.

Paralelamente, o Corium Biotech tem já alguns protocolos estabelecidos com equipas de investigação pública na área de criação de modelos de pele em três dimensões (3D), o que permitirá fazer “a ponte entre a investigação fundamental e o desenvolvimento de terapêuticas cutâneas e aplicações na indústria da moda”.