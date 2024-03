No ano passado, “12,9% das pessoas viviam em alojamentos em que o número de divisões habitáveis (igual ou superior a quatro metros quadrados) era insuficiente para o número e o perfil demográfico dos membros do agregado, mais 3,5 pontos percentuais do que no ano anterior (9,4%)”, observou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

À semelhança dos anos anteriores, o risco de viver numa situação de insuficiência do espaço habitacional foi mais significativo para a população em risco de pobreza, com 27,7% desta população em situação de sobrelotação habitacional no ano passado, o que compara com 9,8% na restante população.