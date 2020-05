O prémio Mário Soares será atribuído anualmente e destina-se a galardoar estudantes pelos trabalhos realizados no âmbito "da valorização da dimensão europeia da educação".

Ainda este sábado, no âmbito do Dia da Europa, o PS, em conjunto com os deputados socialistas no Parlamento Europeu, promove uma conferência digital.

Esta conferência será aberta pelo secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, e pelo presidente da delegação socialista portuguesa no Parlamento Europeu, Carlos Zorrinho, durante a qual também será lançada a sexta edição do prémio António de Sousa Franco, antigo ministro das Finanças do primeiro Governo liderado por António Guterres (1995/1999).

O prémio "Professor António de Sousa Franco" será atribuído pela delegação socialista portuguesa no Parlamento Europeu e tem como objetivo "distinguir trabalhos na área do Direito da União Europeia que contribuam para um aprofundamento da cidadania europeia".

De acordo com o PS, o júri vai ser presidido pela professora universitária Matilde Sousa Franco e irá avaliar candidaturas ao prémio nas categorias de formação e de investigação.

"As candidaturas ao prémio abrem no dia 11 de maio e terminam a 21 de junho. Os candidatos habilitam-se a um prémio de 1.500 euros na categoria formação, e a um prémio monetário de 3.500 euros na categoria investigação" lê-se na nota dos socialistas.

Em relação à conferência digital de sábado, após a sessão de abertura, está previsto um debate sobre a resposta económica à crise, com a participação dos deputados europeus do PS Margarida Marques, Pedro Marques e Pedro Silva Pereira.

Nesta conferência, estarão depois em discussão os temas da resposta social à crise - este, com as participações dos eurodeputados socialistas Isabel Carvalhais, Sara Cerdas e Manuel Pizarro - e o da transição e democracia, tendo os contributos dos deputados do PS Maria Manuel Leitão Marques, Carlos Zorrinho e Isabel Santos.

Segundo o PS, os três debates da conferência digital terão a duração de trinta minutos cada um e serão moderados pela jornalista Luísa Meireles.

A sessão de encerramento da conferência digital terá uma intervenção da presidente do Grupo Parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes.