Pedro Marques falava em conferência de imprensa, com o secretário-geral do PS, António Costa, ao seu lado, depois de os resultados oficiais apontarem para uma vitória dos socialistas com cerca de 33,5%.

"O PS pediu uma vitória clara. Os portugueses responderam e deram uma enorme vitória ao PS", declarou.

Considerando que o PS ganhou estas eleições de forma "absolutamente extraordinária", o agora eurodeputado notou, contudo, que a abstenção deve fazer "refletir" os agentes políticos e as instituições europeias.

"E não ajuda nada que as campanhas se façam e só cheguem a casa das pessoas carregadas de 'soundbytes' e ataques pessoais", disse, referindo-se à campanha eleitoral do PSD, que, segundo ele, se baseou em ataques aos adversários.