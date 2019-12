Numa audição na comissão parlamentar de educação e ciência, a pedido do Bloco de Esquerda (BE), sobre os casos de professores nas instituições de ensino superior que lecionam sem receberem qualquer remuneração, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, respondeu favoravelmente a um requerimento apresentado pelo Partido Socialista (PS) para que seja feito um “levantamento exaustivo” de casos de abuso por parte de universidades e politécnicos.

“Em relação aos abusos, é a isso que iremos responder no requerimento do PS, mas esses casos estão hoje todos listados, de todas as relações contratuais no ensino superior. Claro que casos de contratos a 0% são particularmente estranhos e, por exemplo, sobre o caso da Universidade do Minho que nos traz aqui hoje, o reitor garantiu-me ainda hoje que anulou todas as contratações dos últimos anos a 0% e penso que essa é uma tendência geral nas instituições de ensino superior”, disse o ministro aos deputados da comissão, em resposta a perguntas da deputada social-democrata Isabel Lopes.

A audição ficou marcada por grandes divergências entre os números apresentados pelos deputados, nomeadamente Luís Monteiro, do BE, e Ana Mesquita, do PCP, que citaram relatórios recentes da Direção-Geral de Estatísticas em Educação e Ciência (DGEEC), e os apresentados por Manuel Heitor, que defendeu, contrariando os deputados, uma tendência de vinculação na carreira docente superior e de combate à precariedade, também com base em números oficiais.