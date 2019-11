Participam ainda das reuniões daquele órgão interno, mas sem direito de voto, a Comissão Política Nacional, o Conselho de Jurisdição Nacional, a Comissão Nacional de Auditoria Financeira, a direção do grupo parlamentar, bem como o coordenador do grupo dos deputados sociais-democratas no Parlamento Europeu e os deputados ao Parlamento Europeu, indica o regulamento do Conselho Nacional, disponível no ‘site’ do PSD.

Também os membros dos restantes órgãos nacionais, os militantes que sejam membros do Governo, da Comissão da União Europeia e do Gabinete de Sombra, o diretor do Povo Livre, o presidente da Comissão de Relações Internacionais, o diretor do Gabinete de Estudos Nacional, os secretários-gerais adjuntos e o primeiro militante eleito em cada câmara municipal participam sem direito de voto, refere o mesmo documento.

As eleições diretas para escolher o novo presidente do PSD realizam-se em janeiro e o Congresso em fevereiro, com as datas concretas a serem marcadas no Conselho Nacional de 08 de novembro, em Bragança.

Até agora, assumiram-se como candidatos à liderança do PSD o presidente Rui Rio, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz.