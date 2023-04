Segundo a fonte, além dos 15 detidos, foi apreendida uma “quantidade considerável” de droga e dinheiro.

Destas 15 pessoas, cinco foram detidas no âmbito de mandados de detenção e fora de flagrante delito, referiu.

Esta manhã, o diretor nacional da PSP, Manuel Magina da Silva, disse aos jornalistas, no bairro da Pasteleira Nova, no Porto, onde decorreram 30 das 44 buscas, que, além desse local, as buscas se estenderam ainda a Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Gondomar e Maia, no distrito do Porto.

A operação, que envolveu mais de 300 elementos da PSP, é resultado de uma investigação que decorre há cerca de dois anos, frisou.

“É o culminar do trabalho de muita gente, de muitos polícias e de muitos procuradores [do Ministério Público] em que foi possível produzir prova, e posso-vos dizer que está a correr muito bem”, salientou.

O diretor nacional da PSP acredita tratar-se de uma “rede com alguma dimensão”, com elementos com responsabilidades diferentes.

E acrescentou: “É uma rede já com alguma dimensão em que há alvos desses [cinco] mandados de detenção que já estavam um bocadinho acima e já não tocavam em droga”.